Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Lienen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (12.07.) gegen 18.00 Uhr auf dem Glandorfer Damm in Kattenvenne ist eine Person schwer verletzt worden.

Ein 36-jähriger Autofahrer aus Lienen fuhr mit einem Motorrad auf dem Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Ostbevener Damm. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Greven mit einem grauen Mercedes in Richtung Kattenvenne.

Aus bislang ungeklärter geriet der Motorradfahrer etwa auf Höhe der Hausnummer 21 in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine 55-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Greven, wurden leicht verletzt.

Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die medizinische Erstversorgung war der Glandorfer Damm im Unfallbereich zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 15.000 Euro.

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