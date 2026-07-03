Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Fahrradgeschäft - Drei E-Mountainbikes gestohlen

Sögel (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es gegen 23:53 Uhr an der Straße Püttkesberge in Sögel zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine männliche Tätergruppe gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Die Täter betraten das Geschäft und entwendeten innerhalb weniger Sekunden drei E-Mountainbikes der Marken KTM und LPM. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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