PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Anlagebetrug, Frau verliert fünfstelligen Eurobetrag

Steinfurt (ots)

Eine Steinfurterin ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Die Frau wurde vor einigen Monaten erstmals telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der sich als Aktienhändler ausgab. Er stellte hohe Gewinne an der Börse in Aussicht.

Zunächst war die Steinfurterin skeptisch, doch der Anrufer meldete sich immer wieder, setzte die Frau geschickt unter Druck und überzeugte sie schließlich davon, zunächst Anlagekonten anzulegen und jeweils einen kleinen Betrag zu überweisen.

Nach und nach überwies die Geschädigte größere Beträge. Die Frau gestattete dem überzeugenden Betrüger auch Zugriff auf ihren Computer. Insgesamt liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Schließlich wurde der Frau der Betrug bewusst, sie stellte die Zahlungen und den Kontakt ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor Anlagebetrug. Seien Sie bei verlockenden Angeboten im Zusammenhang auf Kauf- oder Finanzgeschäfte, denen Sie im Internet oder den sozialen Medien begegnen, äußerst skeptisch. Hinter den Gewinnversprechen verbergen sich die Maschen von Cyberkriminellen. Die Kriminellen locken ihre Opfer auf gefälschte Anlageplattformen oder Anlage-Apps, alles sieht sehr seriös aus - doch es ist Betrug.

   -	Folgen Sie niemals Links, die Ihnen von Unbekannten geschickt 
werden. -	Geben Sie niemals sensible (Bank-)Daten preis. -	 
Unterbrechen Sie sofort den Kontakt und weitere Überweisungen, wenn 
Sie stetig zu neuen Investitionen animiert werden. -	Trauen Sie 
niemals angeblichen Websites, die Ihnen hohe "Gewinne" anzeigen. -	 
Seien Sie alarmiert, wenn der Kontakt über private Handynummern 
und/oder einen Messangerdienst läuft. -	Überweisen Sie niemals Geld 
an unbekannte und/oder private Konten. -	Holen Sie sich bei dem 
geringsten Zweifel Rat und Hilfe bei Ihrer Hausbank, bei Freunden 
oder Verwandten oder direkt bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Mehr Tipps gibt's hier:

https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

https://praevention.polizei.nrw/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:13

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Büroräume, keine Beute

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (12.07.), 18.00 Uhr und Montag (13.07.), 08.45 Uhr Zutritt zu Büroräumen am Lambertiring verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften die Täter sich über ein Fenster Zugang zu dem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Bergstraße. In dem Gebäude befinden sich ein Partyservice sowie Büros. Eine Kasse wurde entwendet, Bargeld befand ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:44

    POL-ST: Kreis Steinfurt, Schwerpunktkontrolle auf Motorradstrecken

    Kreis Steinfurt (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat gemeinsam mit Beamten der Wachen am Sonntag (12.07.) erneut Schwerpunktkontrollen auf beliebten Motorradstrecken durchgeführt. Weiterfahrt mehrfach untersagt Ein Schwerpunkt war dieses Mal der Bereich um den Motorradtreff Felsenmühle. In Metelen befand sich eine stationäre Kontrolle, in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren