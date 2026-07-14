Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Anlagebetrug, Frau verliert fünfstelligen Eurobetrag

Steinfurt (ots)

Eine Steinfurterin ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Die Frau wurde vor einigen Monaten erstmals telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der sich als Aktienhändler ausgab. Er stellte hohe Gewinne an der Börse in Aussicht.

Zunächst war die Steinfurterin skeptisch, doch der Anrufer meldete sich immer wieder, setzte die Frau geschickt unter Druck und überzeugte sie schließlich davon, zunächst Anlagekonten anzulegen und jeweils einen kleinen Betrag zu überweisen.

Nach und nach überwies die Geschädigte größere Beträge. Die Frau gestattete dem überzeugenden Betrüger auch Zugriff auf ihren Computer. Insgesamt liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Schließlich wurde der Frau der Betrug bewusst, sie stellte die Zahlungen und den Kontakt ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt vor Anlagebetrug. Seien Sie bei verlockenden Angeboten im Zusammenhang auf Kauf- oder Finanzgeschäfte, denen Sie im Internet oder den sozialen Medien begegnen, äußerst skeptisch. Hinter den Gewinnversprechen verbergen sich die Maschen von Cyberkriminellen. Die Kriminellen locken ihre Opfer auf gefälschte Anlageplattformen oder Anlage-Apps, alles sieht sehr seriös aus - doch es ist Betrug.

- Folgen Sie niemals Links, die Ihnen von Unbekannten geschickt werden. - Geben Sie niemals sensible (Bank-)Daten preis. - Unterbrechen Sie sofort den Kontakt und weitere Überweisungen, wenn Sie stetig zu neuen Investitionen animiert werden. - Trauen Sie niemals angeblichen Websites, die Ihnen hohe "Gewinne" anzeigen. - Seien Sie alarmiert, wenn der Kontakt über private Handynummern und/oder einen Messangerdienst läuft. - Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte und/oder private Konten. - Holen Sie sich bei dem geringsten Zweifel Rat und Hilfe bei Ihrer Hausbank, bei Freunden oder Verwandten oder direkt bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Mehr Tipps gibt's hier:

https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

https://praevention.polizei.nrw/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

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