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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, 11-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hopsten (ots)

Am Dienstag (14.07.) ist es auf der Gustav-Lampe-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin kollidierte dabei mit einer Pkw-Fahrerin.

Eine 54-jährige Frau aus Hopsten fuhr gegen 12.15 Uhr mit einem Hyundai Kona auf der Gustav-Lampe-Straße in Fahrtrichtung Schale. In Höhe der Hausnummer 33 stand in einer Parkbucht ein weißer Transporter. Als die Pkw-Fahrerin auf der Höhe des Transporters war, kreuzte von dort eine 11-Jährige aus Hopsten mit dem Rad die Straße. Es kam zur Kollision, wobei das Mädchen sich leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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