POL-ST: Hopsten, 11-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Hopsten (ots)
Am Dienstag (14.07.) ist es auf der Gustav-Lampe-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin kollidierte dabei mit einer Pkw-Fahrerin.
Eine 54-jährige Frau aus Hopsten fuhr gegen 12.15 Uhr mit einem Hyundai Kona auf der Gustav-Lampe-Straße in Fahrtrichtung Schale. In Höhe der Hausnummer 33 stand in einer Parkbucht ein weißer Transporter. Als die Pkw-Fahrerin auf der Höhe des Transporters war, kreuzte von dort eine 11-Jährige aus Hopsten mit dem Rad die Straße. Es kam zur Kollision, wobei das Mädchen sich leicht verletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 1.500 Euro.
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