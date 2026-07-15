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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Lotte, Brände

Hopsten, Lotte (ots)

Am Dienstag (14.07.) hat es in Hopsten und Lotte-Büren zwei Brände gegeben. Zeugen entdeckten diese frühzeitig und informierten die Polizei sowie die Feuerwehr.

In Hopsten brannten gegen 22.50 Uhr im Bereich Postdamm/Hauernweg ein Baum und die um den Baum befindliche Grasnarbe.

In Lotte-Büren meldeten Zeugen bereits gegen 20.28 Uhr einen Brand an der Königsberger Straße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die eingesetzten Feuerwehrkräfte bereits dabei, den Brand zu löschen. Zwischen der Königsberger Straße 18 und einem dahinter liegenden Firmengelände brannte es in dem dortigen kleinen Waldstück. In beiden Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen. Wer in den angegebenen Zeiten in den jeweiligen Bereichen etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

In diesem Zusammenhang warnen die Kreispolizei Steinfurt und der Kreis Steinfurt vor einer aktuell hohen Waldbrandgefahr. Mehr dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6315309

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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