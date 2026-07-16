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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Mittwoch (15.07.) hat sich ein 62-jähriger Mann aus Westerkappeln gegen 15.20 Uhr bei einem Sturz mit einem Pedelec schwer verletzt.

Der Westerkappelner fuhr in einer Gruppe von Radfahrern mit seinem Pedelec auf dem Exterheider Damm in Richtung Tecklenburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Mann sein Rad in Höhe der Hausnummer drei ab und stürzte dabei.

Der 62-jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal an alle Radfahrer: Tragen Sie einen Helm. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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