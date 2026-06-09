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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0386 --Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn in Walle - Zwei Verletzte--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Heerstraße
Zeit: 	09.06.26, 7.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn sind am Dienstagmorgen in Walle zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Opel die Waller Heerstraße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung Waller Heerstraße / Lange Reihe bog sie verbotswidrig nach links ab, um ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah sie eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertür des Opel so stark deformiert, dass die 54-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Wagen. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

In der Straßenbahn wurde zudem eine Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde ebenfalls durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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