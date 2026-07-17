Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand einer Papiermülltonne

Steinfurt (ots)

Am Freitag (17.07.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 04.00 Uhr zu einem Brand an die Arnoldstraße gerufen worden.

Ein Zeuge hatte in Höhe der Hausnummer 8b einen brennenden Müllcontainer entdeckt. Als die Beamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits dabei den Brand zu löschen. Eine Papiermülltonne stand in Flammen, die komplett zerstört wurde. Durch das Feuer wurde auch eine danebenstehende Mülltonne beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro.

Wie die Papiermülltonne in Brand geriet, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit an der Arnoldstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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