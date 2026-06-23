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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ältere Dame fällt auf Handwerker rein

Recklinghausen (ots)

An der Penningstraße waren mutmaßliche Betrüger am Montagmittag (14 Uhr) unterwegs. Ein falscher Handwerker gab vor, Arbeiten an den Wasserleitungen durchführen zu müssen. Er ging direkt in die Wohnung und schaute sich um. Die ältere Dame wurde angewiesen, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Nach kurzer Zeit hat sie den Mann nicht mehr gehört. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus der Wohnung.

Personenbeschreibung:

   -	Etwa 25 - 30 Jahre alt
   -	Schwarze Arbeitskleidung

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. Schauen Sie sich erst den Besuch durch den Türspion oder durch das Fenster an und lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Wenn sie Zweifel haben, rufen Sie die Polizei unter 110 an. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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