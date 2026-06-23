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POL-RE: Bottrop: Polizei mit Infostand auf dem Feierabendmarkt - PräsenzPlus

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Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend steht die Polizei Recklinghausen mit einem Infostand auf dem Feierabendmarkt in Bottrop.

Bürgerinnen und Bürger haben ab 18:30 Uhr die Gelegenheit, mit den Expertinnen und Experten der Verkehrssicherheitsarbeit und der Kriminalprävention ins Gespräch zu kommen. Die Polizistinnen und Polizisten informieren zum Beispiel rund um das sicheres Fahren auf E-Bikes, E-Scootern und Motorrädern. Darüber hinaus stehen sie für Fragen zum Einbruchsschutz und Prävention von Straftaten (z.B. Betrugsmaschen) zur Verfügung. Die Beratung ist kostenlos. Zu vielen Themen liegt außerdem Infomaterial aus.

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