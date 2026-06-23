PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei mit Infostand auf dem Feierabendmarkt - PräsenzPlus

POL-RE: Bottrop: Polizei mit Infostand auf dem Feierabendmarkt - PräsenzPlus
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend steht die Polizei Recklinghausen mit einem Infostand auf dem Feierabendmarkt in Bottrop.

Bürgerinnen und Bürger haben ab 18:30 Uhr die Gelegenheit, mit den Expertinnen und Experten der Verkehrssicherheitsarbeit und der Kriminalprävention ins Gespräch zu kommen. Die Polizistinnen und Polizisten informieren zum Beispiel rund um das sicheres Fahren auf E-Bikes, E-Scootern und Motorrädern. Darüber hinaus stehen sie für Fragen zum Einbruchsschutz und Prävention von Straftaten (z.B. Betrugsmaschen) zur Verfügung. Die Beratung ist kostenlos. Zu vielen Themen liegt außerdem Infomaterial aus.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:18

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Der weiße Kia Ceed mit einem Kennzeichen aus Castrop-Rauxel wurde am Samstagabend gegen 19:30 Uhr auf dem Gehweg der Kirchlinder Straße geparkt. Sonntagmorgen (09:30 Uhr) ist der Diebstahl aufgefallen. Herten: Am vergangenen Wochenende ist es zu ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:56

    POL-RE: Marl: Motorroller abgebrannt - Zeugen gesucht - Korrektur Tatzeit!

    Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag waren Polizei und Feuerwehr bei mehreren Bränden im Einsatz. Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zur Otto-Haarmann-Straße und zur Rheinstahlstraße zu zwei brennenden Motorrollern gerufen. An einem der Roller konnten Beschädigungen durch Feuer festgestellt werden, der andere Roller brannte vollständig ab. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren