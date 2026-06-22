Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Vermisste 13-Jährige wieder da

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Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach einer 13-jährigen Vermissten aus Dorsten wird hiermit zurückgenommen. Die Teenagerin konnte in Dortmund gefunden werden. Die 13-Jährige war am 9. Juni von ihrem Zuhause verschwunden, seit dem 10. Juni wurde per Öffentlichkeitsarbeit nach ihr gesucht. Wir bitten, die Fahndung - und vor allem das Foto der 13-Jährigen - zu löschen. An dieser Stelle außerdem ein Dank für die Mithilfe bei der Suche und das Teilen der Vermisstenmeldung.

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