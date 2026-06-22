Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorroller abgebrannt - Zeugen gesucht - Korrektur Tatzeit!

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag waren Polizei und Feuerwehr bei mehreren Bränden im Einsatz. Gegen Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zur Otto-Haarmann-Straße und zur Rheinstahlstraße zu zwei brennenden Motorrollern gerufen. An einem der Roller konnten Beschädigungen durch Feuer festgestellt werden, der andere Roller brannte vollständig ab. Auf der Rheinstahlstraße trafen die Polizistinnen und Polizisten auf eine aufmerksame Zeugin, die kurz zuvor einen verdächtigen Mann beobachten konnte. Der Tatverdächtige hatte sich an einem abgestellten Krankenfahrstuhl zu schaffen gemacht. Kurz darauf brannte es und der Unbekannte flüchtete. Die Zeugin konnte das Feuer löschen.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,70 Meter - jugendliches Erscheinungsbild - schwarzer Hoodie - schwarze Hose

Trotz intensiver Fahndung konnte kein Tatverdächtiger angetroffen werden.

Aktuell geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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