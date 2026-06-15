Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht zu Samstag (13. Juni 2026) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Rosenplätze in Soest eingebrochen.

Gegen 03:06 Uhr wurde die Polizei durch einen ausgelösten Einbruchalarm zu dem freistehenden Wohnhaus gerufen. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen optischen Alarm am Gebäude fest.

Die Beamten konnten am Haus ein offenstehendes Fenster feststellen. An dem Fenster und dem Fensterrahmen wurden mehrere Hebelspuren festgestellt. Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude. Personen wurden nicht angetroffen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Räume durchsucht und verschiedene Schränke geöffnet. Die genaue Tatbeute ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer in der Nacht zum 13. Juni im Bereich der Straße Rosenplätze oder des Deiringser Weges verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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