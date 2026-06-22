Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstählen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter ein Auto. Der weiße Kia Ceed mit einem Kennzeichen aus Castrop-Rauxel wurde am Samstagabend gegen 19:30 Uhr auf dem Gehweg der Kirchlinder Straße geparkt. Sonntagmorgen (09:30 Uhr) ist der Diebstahl aufgefallen.

Herten:

Am vergangenen Wochenende ist es zu mehreren Einbrüchen in Schulen gekommen:

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule an der Gartenstraße. Im Schulgebäude öffneten sie diverse Räume und Schränke. Außerdem beschädigten sie unter anderem mehrere Fernseher. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld.

Im gleichen Tatzeitraum ist es zu einem Einbruch in eine Schule an der Feldstraße gekommen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die Räume. Außerdem beschädigten sie eine digitale Tafel. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar.

Außerdem versuchten die unbekannten Täter in eine Schule am Fritz-Reuter-Platz einzubrechen. Die Einbrecher versuchten gewaltsam mehrere Türen zu öffnen, scheiterten jedoch. Ein Mitarbeiter der Schule konnte am Freitagabend gegen 20:30 Uhr drei junge Männer (ca. 16 - 18 Jahre alt) beobachten. Ob sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist aktuell noch nicht geklärt.

An einer Schule an der Fritz-Erler-Straße kam es zu einem weiteren Einbruch . Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Unbekannten gewaltsam Büro- und Sanitätsräume und beschädigten mehrere Computer. Ein unverschlossener, leerer Tresor wurde geöffnet. Kühlschränke eines externen Imbissbetreiber sind ebenfalls gewaltsam durch die Täter geöffnet worden. Dieser Vorfall passierte in der Zeit von Donnerstagabend (22:00 Uhr) bis Freitagmorgen (6:25 Uhr).

Zusammenhänge werden durch die Kriminalpolizei geprüft.

Oer-Erkenschwick:

Am vergangenen Wochenende ist es auf der Wittekindstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter sollen ein Badezimmerfenster, das auf "Kippstellung" stand, geöffnet haben. Kurz darauf löste die Alarmanlage des Hauses aus. Die Täter flüchteten mit Schmuck über den Einstiegsweg.

Recklinghausen:

Am vergangenen Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am "Reiterweg". Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten mit Schmuck.

Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

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