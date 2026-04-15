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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach 52-Jährigem

Klingenmünster / Bad Bergzabern (ots)

Seit dem 14.04.2026, 10 Uhr wird ein 52-Jähriger aus dem Bereich Klingenmünster vermisst. Seine Hinwendungsorte befinden sich hauptsächlich in Bad Bergzabern. Es ist allerdings möglich, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzt und außerhalb seines gewohnten Umfeldes unterwegs ist. Seine Orientierung ist deutlich eingeschränkt, so dass nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung:

   - circa 1,80m
   - Senfgelbe Jacke
   - Dunkelgraue Jogginghose
   - Weinroter Pullover
   - Dunkelblaue Sneaker

Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/q5hVIn9

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 9334-0 an die Polizei in Bad Bergzabern zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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