Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vollbremsung mit dem Bus

Suhl (ots)

Ein 20-jähriger Busfahrer befand sich Donnerstagmorgen auf einer Busspur/Bushaltestelle in der Friedrich-König-Straße in Suhl und wollte sich in den fließenden Verkehr einordnen. Sowohl die Ampel für den Busverkehr, als auch die reguläre Ampel gaben die Fahrt frei. Als er sich gerade nach links einordnen will, bemerkte er einen neben ihm befindlichen Pkw und führte eine Vollbremsung durch, um eine Kollision zu vermeiden. Zwei Frauen im Bus im Alter von 14 und 41 Jahren verletzten sich dabei leicht. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Insgesamt befanden sich etwa 20 Personen in dem Linienbus.

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