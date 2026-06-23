Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Kontrolle verloren - Jungendliche stürzen mit E-Scooter

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend wurden zwei Jugendliche verletzt - sie waren zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs.

Gegen 19:50 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus Datteln gemeinsam mit einer 14-Jährigen aus Oer-Erkenschwick auf der "Hohe Straße" in Richtung Heibeckstraße. Die Dattelnerin verlor - vermutlich aufgrund einer Unebenheit auf der Straße - die Kontrolle über den Roller. Daraufhin stürzten sie. Die 16-Jährige wurde schwer, die 14-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Jugendlichen ins Krankenhaus.

Der Vorfall macht deutlich, dass bereits kleine Unachtsamkeiten oder Fehlverhalten schnell zu einem Unfall und Verletzungen führen kann. Deswegen erinnert die Polizei an wichtige Regeln:

Pro E-Scooter nur eine Person erlaubt. Die Fahrzeuge sind vom Gewicht und von der Balance her nicht für mehrere Personen ausgelegt. Ebenfalls wichtig zu wissen: Für E-Scooter-Nutzer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. In einem Flyer hat die Recklinghäuser Polizei wichtige Regeln und Sicherheitstipps zusammengestellt. Den Flyer und weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/regeln-fuer-stadtflitzer

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