POL-RE: Recklinghausen: Handy unterschlagen - Wer erkennt die Tatverdächtige?

Recklinghausen (ots) - Am Wochenende erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren aufgebrochenen Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Elper Straße in Scherlebeck. Bislang liegen der Polizei 16 Strafanzeigen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter Werkzeuge und elektronische Geräte. Zum Teil wurden Fenster und Türen aufgebrochen, ...

