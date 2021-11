Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstagvormittag hebelten Unbekannte eine Küchentür an der Walter-Flex-Straße auf. Sie suchten die Räume nach Beute ab und flüchteten mit Bargeld. Ob noch mehr entwendet wurde, ist noch noch bekannt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Bothenstraße hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung nahmen sie Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, bemerkte eine Zeuge zwei Männer am benachbarten Mehrfamilienhaus Am Köllnischen Wald. Einer der beiden Männer kletterte gerade von einem Balkon im ersten Obergeschoss. Anschließend flüchteten die Männer. Es blieb beim Einbruchsversuch. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: 1,80m - 1,85m groß, dunkles volles Haar, schwarz gekleidet 2. Tatverdächtiger: 1,70m - 1,75m groß

Dorsten

Am Stuvenberg und auf dem Fröbelweg sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in jeweils einen Kindergarten eingebrochen. Die Täter nahmen in dem einem Fall (Fröbelweg) einen Tablet-PC mit, in dem anderen Fall (Am Stuvenberg) Bargeld und ein Notebook.

Auf der Erler Straße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Schulgebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten diverse Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem eine Klangschale gestohlen.

Gladbeck

Mit Armbanduhren und Bargeld flüchteten unbekannte nach einem Wohnungseinbruch an der Gildenstraße. Am Donnerstag zur Tageszeit brachen sie in eine Wohnung in der zweiten Etage ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Diebesgut.

Herten

Auf der Fritz-Erler-Straße sind unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Freitag in eine Schule eingebrochen. Mehrere Klassen- und Büroräume wurden durchsucht. Die Einbrecher haben mehrere Dutzend Laptops gestohlen.

Marl

Auf der Liegnitzer Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein städtisches Verwaltungsgebäude eingebrochen. Wie die Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Ob die Täter etwas erbeutet haben, muss ebenfalls noch geklärt werden.

Waltrop

An der Borker Straße schlugen Unbekannte die Scheibe eines Verkaufsautomaten ein. Der Aufbruch passiert in der Nacht zu Donnerstag. Die Täter nahmen Lebensmittel mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell