Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Flucht nach Unfall mit Personenschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, fuhr eine 31-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Victoriastraße in Richtung Osten. In Höhe Ovelheider Weg wollte sie geradeaus weiter in Richtung Victoriastraße fahren. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Marl kam ihr entgegen. Er wollte nach links in den Ovelheider Weg einbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Der 53-Jährige begutachtete kurz den Schaden, dann flüchtete er von der Unfallstelle. Er konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die 31-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell