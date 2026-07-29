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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0497 --Messer auf Spielplatz entdeckt - Polizei bittet um Aufmerksamkeit--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Mittelweg
Zeit: 	28.07.26, 16 Uhr

Ein bislang Unbekannter hat zwei Messer auf einem Spielplatz im Bremer Ortsteil Huckelriede deponiert. Ein zehnjähriges Kind entdeckte die Gegenstände am Dienstag beim Spielen in einem Sandkasten auf dem Spielplatz im Mittelweg. Das Kind informierte umgehend seinen Vater, der die Messer sicherte und die Polizei verständigte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Polizei Bremen nimmt den Vorfall sehr ernst und sensibilisiert insbesondere Eltern sowie andere Begleitpersonen: Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, unbekannte oder gefährliche Gegenstände nicht anzufassen und stattdessen sofort Erwachsene zu informieren. Wer auf Spielplätzen oder an anderen öffentlichen Orten verdächtige oder gefährliche Gegenstände entdeckt, sollte diese möglichst nicht berühren und umgehend die Polizei verständigen.

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer die Messer auf dem Spielplatz abgelegt hat oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Mittelwegs gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

 
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