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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0496 -- Wohnhaus mit Graffiti besprüht - Zeugenaufruf --

Bremen (ots)

Bremen - Neustadt, OT Buntentor, Kirchweg,Zeit: 27.07.26 12 Uhr

Durch Einsatzkräfte wurde am 27.07.26 gegen Mittag ein Graffiti an einem Wohnhaus in der Straße Kirchweg festgestellt.

Das Graffiti wurde an einem Wohnhaus durch Einsatzkräfte festgestellt. Unbekannte haben einen Schriftzug "Afsk" und eine Sichel mit einem Hammer in der Größe von 185cm x 110cm an die Hauswand gesprüht. Die Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

 
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