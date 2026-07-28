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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0494 --Brandanschläge auf Wohnhaus in Sebaldsbrück--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Zeppelinstraße
Zeit: 	23.07.26, 23 Uhr, 27.07.26, 22.50 Uhr

Nach zwei versuchten schweren Brandstiftungen an einem Wohnhaus in Bremen-Sebaldsbrück ermittelt die Kriminalpolizei.

Am 23. Juli, gegen 23 Uhr, warfen zwei bislang unbekannte Täter zwei Molotowcocktails gegen eine Hauswand in der Zeppelinstraße. Vorbeifahrende Zeugen beobachteten die Tat und machten durch Hupen auf das Feuer aufmerksam. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Feuer wurde durch Anwohner gelöscht, die Feuerwehr musste nicht eingesetzt werden. Durch den Brand entstanden Rußablagerungen an der Fassade, größere Gebäudeschäden entstanden nicht. Verletzt wurde niemand.

In der gestrigen Nacht, etwa zur selben Zeit, nahm ein Zeuge einen lauten Knall wahr. Beim Blick aus dem Fenster sah er im Kiesbett vor dem besagten Haus eine etwa einen Meter hohe Flamme, die kurze Zeit später kleiner wurde und von alarmierten Polizeikräften gelöscht werden konnte. Der Anwohner beobachtete zudem zwei Personen, die vom Tatort wegliefen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft verschiedene Arbeitshypothesen zu den Hintergründen der Taten.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

 
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