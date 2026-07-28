Polizei Bremen

POL-HB: 0494 - Unbekannte beschmieren Videokameras der Polizei Bremen am Ziegenmarkt

Bremen (ots)

Bremen - Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor/Ritterstr.

Durch unbekannte Täter wurde am Dienstag um 03 Uhr eine Videokamera der Polizei Bremen in der Straße Vor dem Steintor/Ritterstraße mit Farbe besprüht. Die Videokamera ist nicht mehr funktionsfähig.

Durch einen Zeugen wurde die Polizei zum Ziegenmarkt alarmiert. Der Zeuge schilderte, dass zwei unbekannte Personen mit einem langen Stab, an dessen Ende eine Sprühdose befestigt war, die Videokameras der Polizei Bremen besprüht hat. Eine weitere dritte Person habe wohl Schmiere gestanden. Videoaufzeichnungen der beschädigten Kamera sowie des Zeugen wurden gesichert und werden zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ausgewertet.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Ziegenmarkts Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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