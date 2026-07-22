Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0483--Böller an Spielhalle--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Alfred-Faust-Straße Zeit: 22.7.26, 1.30 Uhr

In Kattenturm zündeten in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte mehrere Böller an der Außenfassade einer Spielothek. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr hörten Zeugen in der Alfred-Faust-Straße einen lauten Knall und riefen die Polizei über den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden beschädigte Fensterscheiben an einer dortigen Spielhalle vor. An den Fenstern waren Böller explodiert, so dass Splitterungen und ein kleineres Loch entstanden. Sprengstoffexperten wurden alarmiert, der Bereich abgesperrt und Anwohner aus dem Obergeschoss vorsorglich evakuiert. Die Delaborierer der Bundespolizei stellten einen nicht gezündeten Sprengkörper sicher. Nach ersten Ermittlungen flüchteten zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort.

Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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