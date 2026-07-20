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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0481 --Kinder auf Spielplatz angesprochen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Franz-Mehring-Straße
Zeit: 	18.07.26, 19.45 Uhr

Die Polizei Bremen ermittelt nach einem Vorfall auf einem Spielplatz am Samstagabend in der Neuen Vahr Südwest und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen spielten am Samstagabend drei Kinder auf einem Spielplatz in der Franz-Mehring-Straße, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden. Der Unbekannte fragte die Kinder, ob sie mit ihm befreundet sein wollten. Nachdem diese dies verneinten, baute der Mann ein buntes Kinderzelt auf und forderte die Kinder auf, mit ihm hineinzugehen. Eines der Kinder betrat das Zelt kurzzeitig, konnte dieses jedoch unmittelbar wieder verlassen und weglaufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aufgrund des schnellen Fluchtverhaltens des Kindes zu keinen sexuellen Übergriffen. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem älteren grauen Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, hat schwarze, vorne leicht gewellte Haare, einen leichten Oberlippenbart sowie ein auffälliges Muttermal oder einen größeren Pickel am Hals. Er sprach gebrochen Deutsch und trug eine enge blaue Jeans, ein grün-schwarz-grau kariertes Hemd, schwarze Hiking-Schuhe sowie eine silberne Armbanduhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder dem Vorfall geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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