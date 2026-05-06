Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall auf Autobahn

Nonnweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen kam es am frühen Nachmittag des 06.05.2026 auf der Autobahn A 1 in Höhe der Anschlussstelle Nonnweiler-Bierfeld. Ein SUV befuhr die A 1 aus FR Trier kommend und überholte an genannter Stelle einen anderen Pkw. Beim wieder einscheren auf den rechten Fahrstreifen geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit unzureichendem Reifenprofil auf der Hinterachse, auf der regennassen Fahrbahn in einen unkontrollierten Drift und begann sich um die Hochachse zu drehen. Hierbei touchierte das Fahrzeug ein weiteres Fahrzeug, welches an der Anschlussstelle auf die Autobahn auffuhr. Hiernach kam das erstgenannte Fahrzeug von der Fahrbahn ab, und überschlug sich mehrfach im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Die beiden Insasssen konnten über den Kofferraum hinweg aus dem Fahrzeug heraussteigen. Der 39 jährige Fahrer und der 45 jährige Beifahrer wurden jeweils mit multiplen Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Unfallaufnahme waren neben den Kräften der PI Nordsaarland auch Kräfte der Polizeiautobahnstation Schweich beteiligt. Ebenso war die Luftrettung des ADAC im Einsatz.

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