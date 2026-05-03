Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Nonnweiler-Kastel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am 03.05.2026 gegen 14:40 Uhr auf dem sog. "Kasteler-Berg".

Auf der dortigen L 329 zwischen Buweiler und Kastel kollidierte ein 55 jähriger Kradfahrer mit einem ihm entgegenkommenden Linksabbieger. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Krad über das Fahrzeug des 43 jährigen hinweg in den Gegenverkehr geschleudert, wo er ein weiteres Mal mit einem Pkw kollidierte.

Der Kradfahrer erlitt dadurch schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallörtlichkeit.

Die Straße wurde für die Dauer der tatbestandlichen Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete in der Sache weitergehende Untersuchungen an.

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