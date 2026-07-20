Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0480 --Raubüberfall auf Kiosk in Findorff--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Utbremer Ring Zeit: 19.07.2026, 17:45 Uhr

Am frühen Sonntagabend überfiel ein 35 Jahre alter Mann unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe einen Kiosk in Findorff. Wenige Stunden später stellten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen, nachdem er eine weitere Person bedroht haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der 35-Jährige gegen 17:45 Uhr maskiert und mit einer Waffe in der Hand den Kiosk im Utbremer Ring. Er bedrohte den 26 Jahre alten Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte der Forderung nicht nachkam, schlug der Täter ihm mit der Waffe auf den Kopf. Anschließend entstand zwischen den Männern ein Gerangel, im Verlauf dessen mehrere Schüsse fielen. Der 35-Jährige flüchtete schließlich aus dem Kiosk. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert und vorläufig mit zu einer Wache genommen. Gegen keine dieser Person konnte sich der Tatverdacht jedoch erhärten. Der 26-Jährige kam mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus, konnte dieses aber am Abend wieder verlassen.

Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht wurden Einsatzkräfte in die Utbremer Straße gerufen. Dort trafen die Polizisten auf zwei Personen. Ein 44-Jähriger gab gegenüber den Beamten an, von der weiteren Person soeben mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Der zweite Mann versuchte noch zu flüchten, Einsatzkräfte konnten den 35-Jährigen aber schnell stellen.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Mann auch um den Tatverdächtigen nach dem Raubüberfall am Utbremer Ring. Sowohl die vermeintliche Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, als auch weitere Beweismittel konnten bei ihm sichergestellt werden.

Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen schweren Raubes ermittelt. Ob der 35-Jährige auch für weitere Taten in Frage kommt, ist jetzt ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Haftgründe werden aktuell geprüft.

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