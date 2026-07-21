Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0482 --Einbrecher eröffnet Kuchenfiliale im Park--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 20.07.26

Ein 31 Jahre alter Mann brach in der Nacht zu Montag in ein Eiscafé in der Neustadt ein. Seine Beute, unter anderem Kuchen, lagerte er zunächst in einem nahegelegenen Park - und machte sich anschließend daran, Teile davon zu verschenken. Die Polizei nahm ihn fest.

Der 31-Jährige verschaffte sich über eine Hintertür Zugang zu dem Gebäude in der Straße Am Neustadtsbahnhof. Im videoüberwachten Treppenhaus führte sein Weg immer wieder in den Keller des Cafés, wo Getränke und Lebensmittel gelagert wurden. In mindestens neun Touren transportierte er Einkaufstaschen voller Kaffee, Alkohol, Eiszutaten, Kuchen und Softdrinks aus dem Gebäude. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Seine Beute versteckte der Mann anschließend an verschiedenen Stellen im nahegelegenen Hohentorspark. Dort endete der nächtliche "Lieferservice" jedoch wenig später: Als der 31-Jährige gestohlenen Kuchen verschenkte, wurden Passanten aufmerksam und die Polizei wurde informiert. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen wenig später im Rahmen der Fahndung stellen und festnehmen.

Die Moral der Geschichte: Auch wer seine Beute großzügig verschenkt, macht aus einem Einbruch keine gute Tat. Die Ermittlungen dauern an.

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