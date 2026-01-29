PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei warnt vor gefälschten Zustellbenachrichtigungen

Koblenz (ots)

Derzeit kursieren in sozialen Netzwerken Hinweise auf gefälschte 
Zustellbenachrichtigungen. Auch bei der Polizei gingen entsprechende 
Mitteilungen ein.
Die Täter platzieren täuschend echte aussehende Benachrichtigungen 
von Zustellunternehmen an oder in Briefkästen, die suggerieren, dass 
ein Sendung nicht zugestellt werden konnte.
Über einen QR-Code könne man dann angeblich einen neuen Termin 
vereinbaren.
Tatsächlich gelangt man auf eine seriös erscheinende jedoch gefakte 
Seite, auf der man seine persönlichen Daten oder auch 
Zahlungsinformationen eintragen kann.
Die Polizei rät hier zur Vorsicht. In der Regel kann man bei den 
üblichen Unternehmen über die Sendungsverfolgung herausfinden, in 
welchem Status sich die Sendung befindet. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, mit verschiedenen Unternehmen einen ausgesuchten 
Ablageort oder die Übergabe bei Nachbarn zu vereinbaren.
Die Nennung personenbezogener Daten einschließlich Kontoinformationen
dürfte in keinem Fall erforderlich sein. Im Zweifelsfall sollte man 
mit dem Absender oder der Zustellfirma persönlich oder telefonisch in
Kontakt treten.
Für Rückfragen stehen die polizeilichen oder kommunalen 
Kriminalpräventionsstellen zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

