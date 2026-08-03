Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahlserie aufgeklärt - Tatverdächtiger nach mehreren E-Bike-Diebstählen in Untersuchungshaft

Hagen (ots)

In enger Zusammenarbeit mit anderen Polizeibehörden und der Hagener Staatsanwaltschaft gelang es Ermittlern des KK13 des Polizeipräsidiums Hagen, eine Serie von E-Bike-Diebstählen aufzuklären. Im Juli 2026 waren der Polizei Hagen sieben Diebstähle hochwertiger Fahrräder im Bereich der Innenstadt bekannt geworden. Polizeibeamte des Bundeslandes Sachsen-Anhalt hielten bereits Mitte des Monats einen 25-jährigen Autofahrer an, der in Hagen wohnhaft ist. In dessen VW Golf fanden sie vier als gestohlen gemeldete E-Bikes. Drei konnten den Taten aus Hagen und das vierte einer weiteren Tat aus Gevelsberg zugeordnet werden. Als an den Tagen nach der Verkehrskontrolle weitere Diebstähle im Hagener Stadtgebiet bekannt wurden, beantragte die Hagener Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen in Hagen. Die Kripo-Beamten des KK13 fanden in dieser drei weitere gestohlene E-Bikes, ein gestohlenes Kennzeichen sowie einen entwendeten Laptop, der einer Tat aus Berlin zugeordnet werden konnte. Die Ermittler nahmen den Tatverdächtigen, der zunächst noch versucht hatte, sich vor den Beamten zu verstecken, vorläufig fest und führten ihn am 31.07.2026 einem Haftrichter vor. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl. Die Herausgabe der E-Bikes in einem Gesamtwert von etwa 38.000 Euro an die Berechtigten ist derzeit in Bearbeitung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

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