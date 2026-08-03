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Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Häuslicher Gewalt für 14 Tage der Wohnung verwiesen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 43-jähriger Mann verletzte seine Frau am Freitag (31.07.2026) bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in Wehringhausen. Am Nachmittag war zunächst ein verbaler Streit zwischen der Frau und ihrem Ehemann entstanden. Dieser spitzte sich zu und endete damit, dass der Angreifer seiner Frau einen Teller gegen den Hinterkopf schlug. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte trafen den 43-jährigen Täter an, verwiesen ihn der Wohnung und erteilten ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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