Polizei Hagen

POL-HA: Voller Erfolg: Erste Fahrradtour mit der Hagener Polizei bei bestem Wetter

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Hagen (ots)

Am Sonntag (02.08.) ging es für acht passionierte Radfahrerinnen und Radfahrer auf eine Tour mit der Polizei. Die Verkehrssicherheitsberatung bietet derzeit mit Unterstützung des ADFC Hagen kostenfreie Pedelec/E-Bike-Ausfahrten an. Am Sonntag machten sich die acht angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei bestem Wetter und gut gelaunt auf den Weg zum Boeler Marktplatz. Nach einer kleinen theoretischen Einheit und ersten praktischen Übungen ging es raus in den Straßenverkehr, um dort mehr Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec und Vertrauen in sich zu bekommen. Hier konnte auch auf die zuvor abgefragten Wünsche eingegangen werden, was in Sequenzen geübt wurde. Auf der Strecke wurde immer wieder angehalten, um über Gefahrenpunkte zu sprechen und spezifische Einheiten durchzuführen.

Nach zwei Stunden kamen alle gesund und munter wieder auf dem Boeler Marktplatz an, mit viel neuem Input und Ideen für alltagstaugliche Übungen, um sicherer zu werden.

Zwei solcher Ausfahrten stehen noch an. Haben auch Sie Zeit und Lust auf ein kostenfreies Fahrtraining mit der Hagener Polizei? Noch sind wenige Plätze verfügbar - melden auch Sie sich gerne an! Die Ausfahrten finden statt am:

Montag, 10.8., ab 10 Uhr. Der Treffpunkt ist am Lennebad in Hohenlimburg, Im Klosterkamp (Anmeldung bis zum 06.08., 13 Uhr).

Sowie am

Montag, 17.08., ab 17.30 Uhr. Hier ist der Treffpunkt am Marktplatz Haspe in der Tillmannstraße (Anmeldung bis zum 13.08. -13 Uhr).

Hinweise: Wer an der Ausfahrt teilnehmen möchte, benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein verkehrssicheres Pedelec/E-Bike. Bitte denken Sie auch an wetterangepasste Kleidung und ggf. ein Getränk. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Treffpunkt ist jeweils an den angegebenen Orten.

Wer lieber in der Jugendverkehrsschule mit dem Elektrorad unter Anleitung der Verkehrssicherheitsberater trainieren möchte, sollte sich folgende Termine vormerken und sich anmelden:

Donnerstag, 06.08. - Anmeldeschluss: Mittwoch, 05.08., 13 Uhr

Montag, 10.8. - Anmeldeschluss: Freitag, 07.08., 13 Uhr

Montag, 17.08. - Anmeldeschluss: Freitag, 14.08., 13 Uhr

Mittwoch, 26.08. - Anmeldeschluss: Dienstag, 25.08., 13 Uhr.

Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) oder per E-Mail an PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welches Training und welchen Termin Sie in Anspruch nehmen möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei. (arn)

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