Polizei Hagen

POL-HA: Spind im Schwimmbad aufgebrochen - Auto geklaut

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Freitagabend (31.07.2026) brachen Unbekannte den Spind eines Schwimmbadbesuchers auf, entwendeten unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und damit anschließend das geparkte Auto. Der Hagener besuchte am Freitag zwischen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr das Westfalenbad in Altenhagen und stellte beim Umziehen den Aufbruch seines Spinds fest. Die Unbekannten stahlen Kopfhörer, Bargeld und einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel entwendeten sie anschließend den in einem nahegelegenen Parkhaus abgestellten Cupra Formentor. Gegen 20.00 Uhr meldete dann ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Beobachtung an der Bredelle. Zwei Personen seien mit einem grauen Cupra vorgefahren und hätten eine Aktentasche aus dem Auto über den Zaun einer Tennisanlage geworfen. Eine ausgerückte Streifenwagenbesatzung fand die Aktentasche auf und führte die Beobachtung mit dem Diebstahl zusammen. Die zwei Personen beschrieb der Zeuge wie folgt: männlich und zwischen 30 und 35 Jahren alt. Einer trug eine weiße Kappe und der andere war von schlanker Statur und hatte dunkle, kurze Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen und fragt: Wer hat die zwei Männer oder den grauen Cupra Formentor mit Hagener Kennzeichen zur Tatzeit im Umfeld des Schwimmbads oder an der Bredelle wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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