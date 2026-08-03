Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin leistet Widerstand - Drei Polizistinnen leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Eine 24-jährige Frau löste am Sonntagnachmittag (02.08.2026) in der Innenstadt einen Polizeieinsatz aus und verletzte dabei drei Beamtinnen. Gegen 13 Uhr ging bei der Leitstelle der Hagener Polizei die Meldung über eine Randaliererin in der Düppenbeckerstraße ein. Als die Polizisten auf die 24-Jährige trafen, verhielt sie sich zunächst ruhig. Im Verlaufe des Gesprächs mit den Einsatzkräften wechselte die Stimmungslage der Frau plötzlich. Sie wurde aggressiv und versuchte, einer Polizistin ins Gesicht zu schlagen. Die Beamten brachten die Angreiferin zu Boden, wo sie um sich trat und versuchte, zwei Polizistinnen zu beißen. Außerdem griff sie nach der Dienstwaffe und weiteren Einsatzmitteln einer Beamtin und beschädigte diese zum Teil. Nach erfolgter Fixierung brachten die Einsatzkräfte die 24-Jährige in einen Streifenwagen. Weil sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde die Frau im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Bei dem Einsatz wurden insgesamt drei Polizeibeamtinnen leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen die 24-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (sen)

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