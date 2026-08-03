Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst geht Hinweisen der Bevölkerung nach und kontrolliert im Bereich der Augustastraße und des Wilhelmsplatzes

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei ging am Freitag (31.07.) Hinweisen der Bevölkerung nach und führte Kontrollen im Bereich der Augustastraße und des Wilhelmsplatzes durch. Im Fokus hatten die Beamten unter anderem, ob die Schrittgeschwindigkeit eingehalten wird und ob anderweitige Verstöße begangen werden. Die Einsatzkräfte stoppten dabei zwei Personen, denen die Weiterfahrt nach einem positiven Drogenvortest untersagt wurde. Die Fahrzeugführer müssen sich aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen verantworten und mussten eine Blutprobe abgeben. Es handelte sich um einen 53-jährigen Hagener, der gegen 8.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Wilhelmsplatz fuhr. Ein Vortest verlief positiv auf gleich zwei Substanzen.

Gegen 09:50 Uhr, wurde im Bereich der Pelmkestraße/Minervastraße ein 33 Jahre alter Mann aus Hagen mit seinem Tesla angehalten, da er in eine Anliegerstraße einfuhr. Der Mann war den Beamten bereits aus einer vorherigen Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Jahr 2024 bekannt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest war sofort positiv auf THC. Der Hagener muss mit einer erhöhten Strafe rechnen, falls er den gesetzlichen Grenzwert übersteigt, da er bereits auffällig geworden war.

Auch zukünftig wird der Verkehrsdienst an der Fahrradstraße und der Anliegerstraße (Minerva/Augustastraße) kontrollieren. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell