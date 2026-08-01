Polizei Hagen

POL-HA: Parfüm Diebstahl aus Drogeriemarkt

Hagen (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte einen Diebstahl von Parfüm im Gesamtwert von rund 600 Euro verhindern.

Über eine Videoanlage beobachtet der Detektiv (43) in einem Drogeriemarkt zwei Männer, die sich auffällig im Geschäft verhielten. Einer der beiden nahm mehrere Parfümflaschen aus den Regalen und übergab diese dem anderen. Der wiederum verstaute das Parfüm in einen Rucksack.

Als die beiden Männer an der Kasse vorbeigingen, ohne die Ware zu bezahlen, griff der Detektiv ein. Er konnte den Mann mit dem Rucksack festhalten, dem anderen gelang die Flucht aus dem Geschäft in der Hasper Innenstadt.

Die hinzugezogene Polizei stellte im Rucksack insgesamt 10 Flaschen Parfüm verschiedener Markenhersteller sicher. Darüber hinaus war der Rucksack so präpariert, dass die elektronische Diebstahlsicherung im Geschäft nicht ausgelöst hätte.

Da der 27jährige Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und wegen gleichgelagerter Taten bereits bekannt war, ordnete die Staatsanwaltschaft seine vorläufige Festnahme an.

Im Rahmen der Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der zweite, flüchtige Täter (50) zweifelsfrei identifiziert werden. Gegen beide Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (tr)

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