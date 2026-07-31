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Polizei Hagen

POL-HA: Mängelmelder deckt Diebstahl auf - auch Gedenktafel im Ennepepark fehlt

POL-HA: Mängelmelder deckt Diebstahl auf - auch Gedenktafel im Ennepepark fehlt
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Hagen-Haspe (ots)

Am gestrigen Donnerstag erschien eine städtische Mitarbeiterin in einer Hagener Polizeiwache und meldete den Diebstahl einer weiteren Gedenktafel. Eine Eingabe in den Mängelmelder der Stadt Hagen machte die Mitarbeiterin auf die fehlende Kupfertafel aufmerksam. Eine Nachschau vor Ort im Ennepepark bestätigte den Umstand. Der Meldung nach fehlt die Tafel bereits seit zwei Monaten. Die Kriminalpolizei fragt deshalb: Wer hat zwischen Anfang Mai 2026 und Ende Juli 2026 verdächtige Feststellungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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