Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Kinder ohne Sicherung befördert - Vater ohne Verständnis

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 29-jähriger Hagener beförderte Donnerstagmittag (30.07.2026) seine fünf Kinder ungesichert auf der Rückbank seines BMWs. Einer Streifenwagenbesatzung kam das Auto gegen 12.00 Uhr auf dem Graf-von-Galen-Ring entgegen. Im Vorbeifahren fielen die fünf ungesicherten Kinder auf, woraufhin die Polizeibeamten den Streifenwagen wendeten und das Auto anhielten. Während der Kontrolle zeigte sich der Vater der Kinder uneinsichtig. Die Rücksitzbank war auch nicht für den Transport von fünf Personen ausgelegt. Den Hagener erwartet nun ein Bußgeld. Zudem fertigten die Polizisten einen Bericht für das Straßenverkehrsamt an, mit dem Ziel einer Überprüfung der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen. (rei)

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