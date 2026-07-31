Polizei Hagen

POL-HA: Auto angezündet - Zeugin löscht Feuer und verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

Hagen-Vorhalle (ots)

Am späten Donnerstagabend (30.07.2026) versuchten zwei Unbekannte, ein Auto in Brand zu setzen. Eine Zeugin beobachtete gegen 21.20 Uhr zwei männliche Personen an einem geparkten Auto in der Droste-Hülshoff-Straße. Sie nahm Flammen an einer der Radkappen wahr und sah die Personen mit einem roten Fahrrad und einem grünen Cityroller flüchten. Die Frau lief mit Wasser zum Auto und löschte die Flammen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Auto ausweiten konnte. Die Zeugin beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: männlich, ungefähr 7 bis 8 Jahre alt, schlanke Statur und mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Hinzugerufene Polizeibeamte erkannten deutliche Brandbeschädigungen an der Radkappe und leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. (rei)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell