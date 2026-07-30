Polizei Hagen

POL-HA: Lkw mit 7,5 Tonnen zu viel beladen und aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Mittwoch (29.07.) zog der Verkehrsdienst der Hagener Polizei einen Lkw aus dem Verkehr, der mit 7,5 Tonnen zu viel beladen war. Die Beamten kontrollierten am Vormittag diverse Lkw und hatten sich auf die Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs fokussiert. Bei zwei Dritteln der überprüften Fahrzeuge wurden Mängel im Bereich der Ladungssicherung festgestellt. Besonders gravierend war dann der Fall eines Gespanns, das für ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen ausgelegt ist, jedoch mit 47,5 Tonnen unterwegs war. Der stark überladene Lkw transportierte eine Baumaschine (Bagger) und dazugehöriges Zubehör, ohne über die hierfür erforderliche Ausnahmegenehmigung zu verfügen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrer musste die Ladung vor Ort abladen und die Fahrt anschließend ohne Ladung fortsetzen. Zudem müssen sich sowohl der Fahrer als auch die Spedition bezüglich der Überladung verantworten.

Die Hagener Polizei betont ausdrücklich: Überladene Fahrzeuge stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch das erhöhte Gewicht verlängern sich Bremswege deutlich, das Fahrverhalten wird instabiler und die Belastung von Reifen und Bremsanlagen steigt massiv. Dies erhöht die Gefahr schwerer Verkehrsunfälle, insbesondere bei plötzlich auftretenden Gefahrensituationen. Darüber hinaus führen Überladungen zu einer übermäßigen Beanspruchung der Verkehrsinfrastruktur. Straßenbeläge und Brücken werden stärker belastet, was langfristig zu Schäden und einem erhöhten Instandhaltungsaufwand führt.

Der Verkehrsdienst wird auch künftig gezielte Kontrollen dieser Art durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften im Güterverkehr sicherzustellen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Schäden an der Infrastruktur vorzubeugen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell