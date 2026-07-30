Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl in der Innenstadt - Unbekannter entwendet Goldkette eines 87-jährigen Mannes

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Mittwochmorgen (29.07.2026) in der Innenstadt den Goldschmuck eines 87-jährigen Mannes. Der Hagener saß gegen 7 Uhr auf einer Bank vor einer Arztpraxis in der Karl-Marx-Straße, als neben ihm ein mit zwei Männern besetztes Auto anhielt. Der Beifahrer stieg aus, ging auf den 87-Jährigen zu und verwickelte ihn in ein Gespräch. Er fragte nach dem Weg zu einem Hagener Krankenhaus und klopfte dem Senior dabei mehrfach auf die Schulter. Anschließend stieg er wieder in den PKW, der in unbekannte Richtung wegfuhr. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte der Hagener dann fest, dass seine Goldkette, an der sich zusätzlich zwei Goldringe befanden, gestohlen wurde. Der unbekannte Täter war etwa 30 Jahre alt, 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und trug ein Oberteil mit langen Ärmeln. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

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