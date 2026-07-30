Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am 06. Juni 2026 entwendeten drei Männer um 18:15 Uhr gemeinschaftlich Ware in einem Drogeriemarkt am Bergischen Ring. Zwei Personen versuchten eine Mitarbeiterin der Filiale abzulenken. Ein dritter Mann steckte in der Zwischenzeit Parfum in seine mitgeführte Tasche. Anschließend verließen die Tatverdächtigen das Geschäft. Wer kann Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen? Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/211399 Zeugenhinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

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