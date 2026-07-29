Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss zur Polizeiwache - Blutprobe und Führerschein weg

Hagen-Mittelstadt (ots)

Mittwochnacht (29.07.2026) fuhr ein 31-jähriger Hagener mit seinem VW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu einer Hagener Polizeidienststelle und schilderte ein Anliegen. Während des Gesprächs gegen 02.50 Uhr stellte der Polizeibeamte bei dem 31-Jährigen einige Auffälligkeiten fest. Der Mann zeigte sich stimmungsschwankend, wirkte desorientiert und war nicht in der Lage, Nachfragen zu beantworten. Mit dem Wissen um die Nutzung des Autos zur Polizeiwache ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der freiwillige Drogenspeichelvortest bestätigte den Verdacht. Ein angeforderter Arzt entnahm dem Hagener eine Blutprobe und der Polizeibeamte stellte den Führerschein sicher. Der 31-Jährige ließ sich anschließend in ein Hagener Krankenhaus einliefern. (rei)

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