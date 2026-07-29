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Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer streckt Polizisten die Zunge raus - 35-Jähriger mit über 1 Promille unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (29.07.2026) hielten Polizisten in der Innenstadt einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten waren gegen 01.45 Uhr in der Wehringhauser Straße auf den Mann aufmerksam geworden, der den Blickkontakt zu ihnen suchte und ihnen die Zunge herausstreckte. Den anschließenden Aufforderungen der Polizisten, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, widersetzte sich der Mann mehrfach. Er fuhr über die Augustastraße, die Bergstraße und die Elberfelderstraße, um anschließend über die Bergstraße auf einen Parkplatz in der Humboldstraße zu gelangen. Dort ergriffen die Beamten den 35-Jährigen, der dann noch den Versuch anstellte, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Polizisten legten dem Mann Handschellen an und fanden heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,1 Promille an. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Hageners und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Außerdem zeigten sie den 35-Jährigen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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