Polizei Hagen

POL-HA: Abgelaufene TÜV-Plakette, falsche Kennzeichen, keinen Führerschein

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (28.07.) stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gleich mehrere Straftaten fest. Gegen 11.45 Uhr trafen sie auf einen 24-Jährigen, der zuvor einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aufgefallen war. Der Mann war mit einem VW unterwegs, an dem eine abgelaufene TÜV-Plakette angebracht war. Zudem war das Siegel abgekratzt. Noch bevor die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes ihn ansprechen konnte, stieg der Hagener in das zuvor an der Lützowstraße/Ecke Holbeinstraße geparkte Auto und fuhr in Richtung Innenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung traf dann in der Goldbergstraße auf den 24-Jährigen. Er hielt sich mit drei Zeugen nur wenige Meter von dem geparkten VW entfernt auf.

Auf die Umstände angesprochen, berichtete der Hagener, dass er das Fahrzeug mit den angebrachten Kennzeichen käuflich erworben habe und dass ihm bewusst gewesen sei, dass die Plakette entsiegelt wurde. Er habe ebenfalls gewusst, dass das KFZ-Kennzeichen und die Umweltplakette verschiedene Kennzeichen aufweisen. Er sei jedoch dabei, das Fahrzeug zuzulassen. Dies bestätigte er mit einem Online-Antrag der Zulassung auf seinem Mobiltelefon. Einen Führerschein hatte der Hagener hingegen nicht. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher. Zudem fertigten sie Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. (arn)

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