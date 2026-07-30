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Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall mit Pedelec - 74-jähriger Mann schwer verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer verletzte sich am Mittwochmittag (29.07.2026) bei einem Alleinunfall in Hohenlimburg schwer. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Obernahmerstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto und stürzte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer leistete Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Der 74-Jährige zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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