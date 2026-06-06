PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schwerer Fahrradunfall +++ Sachbeschädigungen +++ Mountainbike entwendet +++ PKW durchwühlt +++ Unfallflucht mit hohem Schaden +++ Fahrt unter Betäubungsmitteln

Hofheim (ots)

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Schwerer Fahrradunfall

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße

Tatzeit: Freitag, 05.06.2026, 20:15 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Elisabethenstraße in Hofheim am Taunus zu einem schweren Fahrradunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Hofheim befuhr mit seinem Fahrrad die Elisabethenstraße in Richtung einer dortigen Tankstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der Radfahrer beim Auffahren auf den Gehweg mit dem Vorderrad an der Bordsteinkante hängen und stürzte daraufhin kopfüber zu Boden.

Der 53-Jährige verlor infolge des Sturzes kurzzeitig das Bewusstsein. Er erlitt ein Schädelhirntrauma sowie mehrere Schürfwunden im Gesichtsbereich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Ebenso ergaben sich bislang keine Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des Radfahrers durch Alkohol oder berauschende Mittel.

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Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Am Daubhaus / Flörsheimer Straße

Tatzeit: Donnerstag, 04.06.2026, 11:30 Uhr bis Freitag, 05.06.2026, 21:45 Uhr

Im möglichen Tatzeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagabend kam es in Hochheim am Main zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen. In der Straße "Am Daubhaus" beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines grauen Renault Clio, welcher auf einem dortigen Parkplatz abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen.

Darüber hinaus wurde ein in der Flörsheimer Straße geparkter Mercedes SL63 AMG durch unbekannte Täter beschädigt. Die genaue Tatbegehungsweise ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund des erheblichen Schadensbildes wird der entstandene Sachschaden polizeilich auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145 - 5467-0 entgegen.

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Mountainbike vom Schulgelände entwendet

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Hauptlehrer-Urson-Straße

Tatzeit: Freitag, 05.06.2026, 18:30 Uhr bis 20:10 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend ein gesichertes Mountainbike vom Gelände einer Schule in der Hauptlehrer-Urson-Straße in Flörsheim am Main.

Das Fahrrad war durch den Zeugen mittels eines Zahlenschlosses an einem Zaun des Schulhofes gesichert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter das Schloss auf und entwendeten anschließend das Mountainbike einschließlich des Schlosses. Das Fahrrad ist polizeilich codiert. Der Wert des entwendeten Mountainbikes wird auf etwa 640 Euro geschätzt, der Wert des Schlosses auf circa 20 Euro.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 - 5476-0 zu melden.

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Unbekannter durchwühlt geparkten PKW

Tatort: 65835 Liederbach am Taunus, Am Park

Tatzeit: Donnerstag, 04.06.2026, 02:45 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde ein in der Straße "Am Park" abgestellter PKW durch einen bislang unbekannten Täter durchsucht.

Der betroffene VW Polo war auf dem Grundstück des Fahrzeughalters geparkt und zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Der unbekannte Täter öffnete die Fahrertür und durchwühlte den Fahrzeuginnenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte durch eine von Anwohnern installierte Videokamera bei der Tatausführung aufgezeichnet werden. Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06195 - 6749-0 zu melden.

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Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Friedhofstraße

Tatzeit: Freitag, 05.06.2026, zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr

In der Friedhofstraße in Hofheim-Diedenbergen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ein grauer VW T-Roc war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Friedhofstraße, in Höhe der Einmündung Grüne Straße / Hasengasse, abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Friedhofstraße in gleicher Fahrtrichtung und kollidierte beim Vorbeifahren aus bislang ungeklärter Ursache mit dem geparkten PKW.

Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugseite des VW T-Roc beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192 - 2079-0 zu melden.

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Fahrt unter dem Einfluss von Methamphetamin

Tatort: 65760 Eschborn, Leiershohlstraße

Tatzeit: Freitag, 05.06.2026, 18:55 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Leiershohlstraße in Eschborn ein 35-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert.

Der Mann aus Eschborn war mit einem Renault Master unterwegs, als bei der Kontrolle erhebliche körperliche Auffälligkeiten festgestellt wurden. Die daraufhin durchgeführten Tests ergaben Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Methamphetamin.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation Eschborn.

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Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

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