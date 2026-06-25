Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 75 Jahre Bundespolizei - Bundespolizei in Frankfurt lädt zur Jubiläumsveranstaltung am Frankfurter Hauptbahnhof ein

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt am Main, 27. Juni 2026 - Die Bundespolizei feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund laden mehrere Frankfurter Bundespolizeidienststellen Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, dieses Jubiläum gemeinsam zu begehen. Am Samstag, 27. Juni 2026, findet von 09:00 bis 14:00 Uhr in der Eingangshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs eine öffentliche Informations- und Mitmachveranstaltung statt.

Unter dem Motto "75 Jahre Bundespolizei - Sicherheit erleben" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei bietet.

Neben zahlreichen Informationsständen präsentieren verschiedene Spezialbereiche der Bundespolizei aus Frankfurt ihre tägliche Arbeit. Interessierte können unter anderem Einsatzmittel der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheiten kennenlernen, einen Blick auf die Arbeit der Fliegerstaffel und der Drohnenpiloten werfen sowie sich über die Aufgaben der Diensthundeführer informieren.

Die Einstellungsberatung der Bundespolizei steht für Fragen rund um Ausbildung und Karriere zur Verfügung.

Darüber hinaus informieren Präventionsspezialistinnen und -Spezialisten über Möglichkeiten sich vor Taschendieben zu schützen und geben wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Alltag und besonders auf Bahnanlagen.

Auch Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht: Bei einer Klimmzug-Challenge können Besucherinnen und Besucher ihre Kraft unter Beweis stellen oder Erinnerungsfotos aufnehmen. Beim Format "Coffee with a Cop" lädt die Bundespolizei dazu ein, in entspannter Atmosphäre mit Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch kommen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch ein Saxophonquartett des Bundespolizeiorchesters Hannover. Mit der Jubiläumsveranstaltung möchten die Bundespolizeidienststellen aus Frankfurt den persönlichen Austausch mit den Menschen suchen, dabei Einblicke in ihre tägliche Arbeit für die Sicherheit der Menschen gewähren und auf ihre 75-jährige Geschichte zurückblicken.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Termin auf einen Blick

75 Jahre Bundespolizei - Jubiläumsveranstaltung Datum: Samstag, 27. Juni 2026 Uhrzeit: 09:00 bis 14:030 Uhr Ort: Frankfurter Hauptbahnhof Eingangshalle und Vorplatz

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Ansprechpartner für Presseanfragen vor Ort ist die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell